Zoon overlijdt in appartement waar zijn vader vijf maanden geleden ook om het leven kwam

De politie heeft woensdagavond rond 18.30 uur het lichaam aangetroffen van een man in een appartement in de Drongensesteenweg in Gent. De veertiger woonde daar sinds kort in de woning van zijn vader. De doodsoorzaak is momenteel niet gekend. Het lichaam is in beslag genomen door het parket, morgen volgt wellicht meer informatie.