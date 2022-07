Zoon (32) breekt arm van vader twee keer op enkele weken tijd na aanhoudende ruzie: “Hij wilde mij een klets geven”

Gent Werkstraf voor fraudeur (27) die examencen­trum binnen wandelt met camera onder T-shirt: “Gebeurt steeds vaker”

Een 27-jarige man is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur nadat hij op heterdaad betrapt werd toen hij op frauduleuze wijze zijn theoretisch rijbewijs probeerde te behalen. Met een camera onder zijn T-shirt, waar hij een gaatje in had gemaakt, was hij het examencentrum binnengewandeld. Een handlanger volgde mee en probeerde hem de vragen door te spelen.

