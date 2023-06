Zoon (19) van Kim Kay na drie maanden opnieuw opgepakt in drugsdossier

Gentse advocaten voor derde keer op rij kampioen op internatio­naal voetbal­toer­nooi: “Uitzonder­lij­ke generatie, zowel op als naast het terrein”

Een gouden generatie, daaruit bestaat het voetbalteam van de Gentse balie. ‘Ghent Lawyers Football Team’ won begin juni het internationaal voetbaltoernooi voor advocaten in Saint-Tropez, nadat het op het EK 2019 in Ierland en het WK 2022 in Marokko ook al de beker in de lucht mocht steken. Toch hangt kapitein Thomas Gillis, strafpleiter in het dagelijkse leven, zijn voetbalschoenen aan de haak. De fakkel wordt doorgegeven aan kantoorgenoot Dominique De Waele. Een dubbelinterview over strafrecht, voetbal en de snelheid van het leven.