“Zo’n weg afgelegd naar een beter leven, om dan hier vermoord te worden”: ex-vrouw kan niet begrijpen waarom Hakim dood moest

De ex-vrouw wil enkel anoniem getuigen, de zoon wil pas spreken als de daders zijn gevat. “We kunnen nog steeds niet begrijpen hoe dit mogelijk is", vertelt ze. “Hakim is lang geleden uit Oeganda weggetrokken, om hier een beter leven op te bouwen. Hij was hier oorspronkelijk zonder papieren, speelde djembe op straat om geld te verdienen. Maar alles kwam goed. Nu had hij vast werk, hij fietste elke dag op en af naar Affligem om daar in een brouwerij te werken. Hij huurde een mooi appartement met 3 slaapkamers in Ledeberg, hij had een huis in Oeganda. Hij had een beter leven. Hij deed geen vlieg kwaad, was tegen drugs, had geen strafblad, was gezond. Hij dronk wel graag eens een glas, maar wie doet dat niet?”