Zomerscholen helemaal herdacht, maar stoeltjes vullen blijft moeilijk: “Eens ze hier zijn, blijven ze komen. Maar het is geen kamp”

GENTDe zomerscholen: het antwoord van Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voor de leerachterstand. Na een eerste jaar dat op topsnelheid werd georganiseerd staat de zomerschool 2.0 in Gent steviger in de schoenen. We lopen mee in De Centrale, waar er véél rond muziek en taal wordt gewerkt. “Ook als we niet met taal werken, leren ze het”.

De Fujinn: een instrument uit het Imaginarium van Amadeo Kollectif, staat in De Centrale. De kinderen die voor deze tien dagen zomerschool zijn ingeschreven proberen 'm uit om er geluiden mee te maken die het universum zou voortbrengen. Dat kan, het is geen ‘echt’ instrument, maar het bestaat uit negen grote klanksculpturen met een erg divers bereik, gaande van percussie tot snaar- en luchtinstrumenten. De kinderen hier zijn nochtans niet op muziekkamp, deze zomerschool staat in het teken van taal. Dat werkt.

Vrijbljivend

Twee maanden niets doen: voor sommige scholieren een welkome rustpauze, voor anderen een moment waarop opgedane vaardigheden wegslinken. Het antwoord, na anderhalf jaar corona, moest de Zomerschool worden. Hier in De Centrale komt schepen Evita Willaert (Groen) kijken hoe Amadeo Kollectif samen met De Centrale 45 kinderen probeert te begeleiden. Willaerts voorgangster, Elke Decruynaere, was geen ultiem voorstander van de zomerschool. Té veel druk op de scholen én de studenten, klonk het. Dus nam Gent het heft in eigen handen, want dat de scholen er moesten komen, stond buiten kijf.

“Het moet een pedagogisch project blijven, geen zomerkamp”, zegt Eddy Vande Walle, zomerschool-coördinator van het OnderwijsCentrum in Gent. De brugfiguren in scholen zorgen ervoor dat kinderen die hun vaardigheden dreigen kwijt te raken, of die met zware achterstand zitten op school, in deze groepen terechtkomen. “Maar het is wel vrijblijvend”, benadrukt Van de Walle. “Dat willen we zo houden”. Enerzijds moeten er dus vaardigheden bijgeslepen worden, maar het mag ook niet te schools lijken.

Resultaat: een samenwerking tussen verenigingen die zich kandidaat stellen en spelers uit het middenveld in Gent. Hier dus Amadeo Kollectif, dat ervaring heeft met de doelgroep (kinderen met bijvoorbeeld een anderstalige thuissituatie, die in armoede opgroeien of met een grote leerachterstand). En De Centrale. “Onze core bussiness is muziek”, zegt Shalan Alhamwy, die muziekateliers coördineert bij het muziekhuis. “Omdat we ook multicultureel gericht zijn, dachten we een goede voedingsbodem te kunnen bieden”.

Van STE(A)M tot stem

Er zijn dit jaar 850 stoeltjes gevuld, met wachtlijsten, op de zomerscholen. “Aanbodgericht, we spelen dus in op de noden van het kind en kijken welke scholen er in ons aanbod zitten. We zagen het natuurlijk liever anders. Maar het is pas het tweede jaar dat we dit organiseren”. Precies waar de pijnpunten zitten, STEM, wiskunde of taal, weten scholen pas laat. “Hier werken we op taal, al lijkt dat niet zo. Je kan echter niks uitleggen zonder taal, we rappen, we maken slam poetry en we klappen op Nederlandse woorden om ritmes aan te leren. Zo leren ze ook”, klinkt het bij Alhamwy.

Volledig scherm Het Imaginarium van Amadeo Kollectif in De Centrale, voor de zomerschool van het Onderwijscentrum Gent. © svwg

Een pijnpunt, al ligt dat niet aan het aanbod, van de zomerscholen is dat veel stoeltjes ondanks de inschrijving niet ingevuld raken. “Tot 30 procent daagt uiteindelijk niet op”, bevestigt Van de Walle. “Omdat het vrijblijvend is. Daarom hebben we wachtlijsten. Er blijft ook contact met brugfiguren. Soms dagen kinderen dan een dag of twee nadien wel op”. Alhamwy knikt. “Eens ze hier zitten, amuseren ze zich wel en blijven ze”. Het kabinet-Weyts mikt op 10 dagen zomerschool per kind, maar hier zien ze elke dag als winst. “Het enige probleem is dat er enkel een vergoeding is voor wie opdaagt, niet voor wie er georganiseerd wordt. Dat is niet motiverend voor organisaties”, klinkt het nog bij Van de Walle. “We schaven bij, dat lukt hopelijk elk jaar beter”. Bij De Centrale wordt er intussen verder muziek gemaakt. “Wij zien het alvast volledig zitten”.

Een kleine horde kinderen wurmt zich intussen door de gangen van De Centrale, langs schepen voor Onderwijs Evita Willaert. Zij is wél enthousiast over deze versie van de Zomerschool. “Kinderen en jongeren snakken naar ontdekkingen en ontmoetingen. Het unieke zomerschoolaanbod brengt de deelnemers in contact met nieuwe ervaringen, plaatsen en organisaties en met andere kinderen en jongeren. Ik ben blij dat de zomerscholen met hun gevarieerd aanbod de leer- en leefwereld van deze kinderen en jongeren op een speelse manier uitbreiden. Mijn dankbaarheid aan allen die dit mogelijk maken is groot”.

