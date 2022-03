Zoektocht naar ‘stadskunstenaars’ verloopt moeilijk, want stad betaalt niet genoeg

De Stad Gent stelde met Roel Richelieu Van Londersele in 2003 een eerste ‘Stadsdichter’ aan. Twee jaar later volgde Erwin Mortier. Sindsdien is het de gewoonte dat er om de twee jaar afwisselend een stadsdichter of een stadscomponist wordt aangesteld. Alleen loopt die zoektocht steeds moeilijker, zo blijkt. “In Antwerpen koos men recent voor een nieuwe invulling door niet één stadskunstenaar, maar een poule van vijf stadsdichters aan te stellen, met de bedoeling om het stadsdichterschap te verjongen en ook diverser te maken", stelt Karlijn Deene (N-VA). Ze wil weten hoe het in Gent zit, nu de periode van ‘stadsraconteur’ Wouter Deprez erop zit.

“Voor de komende twee jaar kijken we naar een stadscomponist om voor onze stad een aantal werken te creëren”, zegt Souguir. “De procedure voor de aanstelling van deze stadscomponist zal nog voor het zomerreces afgerond zijn. Ondertussen loopt wel een interne evaluatie van het project ‘stadskunstenaars’. We stellen immers vast dat gevestigde artiesten moeilijk te enthousiasmeren zijn om met de stedelijke actualiteit aan de slag te gaan en in opdracht of binnen een afgebakend kader te werken. Daarnaast merken we ook dat het voorziene budget niet meer overeenkomt met de huidige verwachtingen, noch met de financiële verwachtingen van de artiest, noch met de inhoudelijke verwachtingen van de stad.” Ter vergelijking: Antwerpen legt 7.500 euro per jaar op tafel voor de artiest, plus 30.000 euro voor productionele ondersteuning. Gent voorziet 3.500 euro per jaar, en ‘een beperkte ondersteuning’.