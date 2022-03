Zoektocht naar Gentse ‘stadskunstenaars’ verloopt moeilijk... want stad betaalt niet genoeg

Gent Lichtte manager Astrid Coppens op voor 550.000 euro? “Hij probeerde de kip met diamanten eieren te pluimen”

Dany Peleman (61), de voormalige manager van Astrid Coppens (38), wordt door haar verdacht van vier feiten van valsheid in geschrifte. Door te sjoemelen met contracten zou Peleman zo’n 550.000 euro in eigen zak gestoken hebben. In eerste aanleg werd de man schuldig bevonden en veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en een effectieve boete van 8.000 euro. Hij moest zijn voormalige cliënte ook 168.000 euro terugbetalen. Haar broer Laurens, die eveneens klant was bij de manager, kreeg 13.600 euro. Maar Peleman ging in beroep. “Ik heb zelfs minder ontvangen dan waar ik recht op heb.”

