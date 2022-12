Zo moet het volgende zomer rustig blijven op de Blaarmeersen: hek dat gesloten zal zijn als de redders er zijn, en 11 andere maatregelen

GENT Besparing bij stadsarche­o­lo­gen doet nog steeds stof opwaaien: “Erfgoed­dos­sier is pure fictie, u liquideert de dienst waar u subsidies voor aanvraagt”

Het is intussen beslist, maar het laatste woord is nog niet gezegd over de besparingen bij de dienst Stadsarcheologie. Daar krijgen vijf archeologen hun ontslag, tegelijk streeft Stad Gent een erkenning als Onroerend Erfgoedgemeente na. De oppositie, met op kop Tom De Meester, noemde het dossier “fictie”.

12:11