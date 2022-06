Zo gaat het nieuwe internaat in Nieuw Gent eruit zien

GENT Iedereen moet vlot naar Gent kunnen: chauffeurs op cursus om taxi toeganke­lij­ker te maken voor mensen met een handicap

Zit je in een rolstoel, heb je een hulphond of ben je slecht ter been, dan kan in Gent zelfs een tripje naar de markt een hele opgave worden. Daarom komen er nu specifiek maatregelen voor wie minder mobiel is. Taxibedrijven zullen aangemoedigd worden om hun voertuigen toegankelijker te maken.

13 juni