Zo beleefden familie en vrienden van ultraloper Karel Sabbe (34) de finale: “Het bericht ‘Lampje in zicht’... Pure waanzin”



Uitgeput en verblind door het zweet in zijn ogen. En of ultraloper Karel Sabbe (34) een heroïsche prestatie geleverd heeft door als achttiende ooit de finish van de ultrazware Barkley Marathons te halen. Maar ook voor zijn vrienden en familie was het nagelbijten in de tennisclub in Waregem, waar ze zich verzameld hadden. Hoe wacht je op de uitslag van een wedstrijd waar amper over gecommuniceerd wordt? “Zodra de verwachte aankomsttijd verloopt, slaat de sfeer om. Waar is Karel?”, doet zus Ann-Sofie (37) het relaas van een nacht vol emotie.