Zillion verrijst in ‘ProjeXXX’ in Flanders Expo: “Wat we verwachten? Show, zoals toen!”

GENTFlanders Expo vervelde op vrijdagavond naar de danstempels van weleer: ‘ProjeXXX’, de nieuwste worp van Frank Verstraeten neemt de hallen voor twee dagen over. Toegegeven, je moest een béétje geduld hebben, maar show, extase en nostalgie vormden vrijdag een wel erg potente cocktail. En er was nog goed nieuws: op 1 juni komt er een Zillion Beach!

Wie niet beter wist, dacht vermoedelijk dat er een uitverkoop in IKEA aan de gang was, maar de file op The Loop was helemaal aan ‘ProjeXXX’ te wijten. Zillion 2.0, of hoe Verstraeten het partyconcept zou georganiseerd hebben in moderne tijden, dat verkoopt als zoete broodjes. 20.000 tickets gingen dan ook aan een rottempo de deur uit en de verwachtingen waren hooggespannen.

“Ik heb de Zillion echt nog honderd procent meegemaakt”, lacht Danny Jonkheere uit Antwerpen. Bij de Waagnatie-herneming van de feestjes was hij dan ook van de partij, nu heeft hij een hele vriendengroep weten te overtuigen. Amina (18), Wout (20) en Louis (22) zijn een paar decennia te jong om hetzelfde te kunnen zeggen, maar de sfeer zit alvast goed. “We weten eigenlijk echt niet wat we moeten verwachten.”

“Veel show!”, weet Katrien (53). Zij heeft collega Lore (29) mee. “Toen ik naar de Zillion ging, was er een watershow en oneindig veel lasers en vooral heerlijke muziek. Dat eerste zal wel niet, maar we gaan toch voor de laatste twee”. Ze heeft ongelijk: Verstraeten heeft wel degelijk een heel waterballet mee, enkel voor vrijdagavond weliswaar. De bezoekers worden ook getrakteerd op een line-up van grote namen zoals Dave Lambert, Marco V en Verstraeten zelf natuurlijk. Door de hele avond worden iconische Zillion-nummers speciaal geremixt. One Night Only: dat is het devies vanavond.

Minder bloot, even zinderend

Wie langs de scanners (met vertraging), de rode loper, (met dé wagen) en de drankstand raakt (5 euro voor een pintje, of wat we ‘Flanders Expo’-prijzen noemen), wordt meteen teruggekatapulteerd naar Zillion. “Het is echt alsof ik terug jong ben, maar dan beter”, schreeuwt een enthousiasteling met Dennis Black Magic-brilletje in ons oor. “Juist met iets minder bloot.” Tja, de avond is nog jong. “Ik woon nu waar ik vroeger danste”, zegt Davey, die met Kris naar Zillion gekomen is. “Het zindert daar nog, dus we komen hier de sfeer nog eens voelen.”

Alle goede elementen achter Zillion blijken intact én geüpdatet. Want indrukwekkend is het zonder meer: de 360-gradenprojectie, de lasers, de steltenlopers, de zeemeerminnen: Flanders Expo is toch even het Tomorrowland aan de Leie. Met 4.000 vierkante meter aan ledschermen, 850 bewegende lichtjes, 200 speakers, 40 fonteinen en een waterval, 15 bars en ruim 700 medewerkers zit alles, van muziek tot licht, strak getimed. We werpen even een blik aan de tafel waar al dat moois gecoördineerd wordt. Aan die tafel kan de hele Lord of the Rings-trilogie, of de Zillion-film ter plekke gemonteerd worden.

Fou!

Het publiek heeft er zin in, de emmers champagne raken sneller leeg en dan moet ‘Fou!!!!’ nog komen. 20.000 smartphones gaan de lucht in, de geluidstorens doen de grond onder Flanders Expo daveren en heel even zijn de jaren negentig terug. Een tikkeltje minder bloot, maar met geen spat minder plezier en op de troon: Verstraeten zelf, even intens als toen. En die Zundays, kwamen die ook niet terug?

Zin in meer? ‘ProjeXXX’ gaat nog enkele keren door en kondigde ook een ‘Zillion Beach’ aan - de locatie is nog onbekend, maar de datum is er wel al: 01/07. Opschrijven dus!

