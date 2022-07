Ziekenhuissite in Gentbrugge krijgt grondige make-over: “Een derde wordt een park voor de buurt”

Op het einde van de negentiende eeuw werd het Sint-Jozefziekenhuis geopend in het hart van Gentbrugge. Zeventig jaar later werd het afgebroken en weer opgebouwd. Nog eens twintig jaar later werd het ziekenhuis deel van Maria Middelares in Sint-Denijs-Westrem. “Toen de nieuwbouw daar af was in 2015, is bijna alle activiteit van Gentbrugge naar Sint-Denijs verhuisd”, legt Christophe Mouton, algemeen directeur van Maria Middelares, uit. “Zodanig dat hier enkel het gelijkvloers en de eerste verdieping nog in gebruik zijn vandaag.”

De andere verdiepingen en gebouwen errond kwamen leeg te staan, maar daar zal binnenkort verandering in komen. Mouton wil de volledige site – niet minder dan 1,6 hectare groot – nieuw leven inblazen. Hiervoor werd de Gentse ontwikkelaar Revive aangesproken. “We starten met het gebouw vooraan te renoveren”, vertelt Steven Rosseel van Revive. “Het gelijkvloers tot en met de tweede verdieping blijven een polikliniek, erboven komen kantoren. We gaan ook een sportmedisch centrum bouwen, verbonden aan het ziekenhuis, met 36 appartementen erbovenop.”

Volledig scherm De campus van Maria Middelares in Gentbrugge zal een metamorfose ondergaan. © Jill Dhondt

Ziekenhuis in het groen

In een tweede fase zullen de rode bakstenen gebouwen op de site gesloopt worden. In de plaats komen 11 woningen en een groot park van 6.500 vierkante meter. “In maart zijn we rondgegaan in de buurt, om naar de noden van de omwonenden te luisteren”, zegt Laila De Bruyne van Revive. “Wat bleek: hier wonen veel families met jonge kinderen. Zij hebben vooral nood aan een speelplek. Het park, dat openbaar toegankelijk zal zijn, is dan ook meer dan welkom.”

De werken zullen begin volgend jaar starten. De renovatie van het ziekenhuis zou in een jaar rond moeten zijn, dan zou het nog eens drie jaar duren voor de rest van site klaar is. Deze zomer krijgt de campus – los van het ziekenhuis wel – al een tijdelijke invulling. Er worden kinderkampen georganiseerd, kunstenaars nemen hun intrek in de bakstenen gebouwen en elk weekend is er Overloop – wat gaat van een brunch over sporttoernooien tot open airs. Via de Facebookpagina vind je een overzicht van het programma.

