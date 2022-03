Zeventigers raken slaags in AD Delhaize Drongen: “Knieën zijn kapot omdat hij zo oud is, niet door die duw”

Aan de basis van het ‘gevecht’ lag een discussie over het parkeergedrag van het slachtoffer. De zeventiger had zich zo geparkeerd op een manier die niet naar de zin was van de beklaagde, eveneens een zeventiger. “Hij stond heel dicht bij andere wagens geparkeerd zodat deze niet meer in hun auto konden. Hij versperde ook het voetpad. Ik vond dat bijzonder asociaal en ben hem toen in de winkel gaan confronteren met zijn parkeergedrag. Hij nam me echter niet ernstig, lachte me uit en raakte me constant aan. Ik heb hem toen inderdaad weggeduwd, maar wilde hem absoluut niet kwetsen”, sprak de beklaagde.