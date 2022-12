Zeventig studenten strijden wellicht voor de laatste keer om de titel van ‘beste tapper’ in Gents café De Kroon, zaak staat te koop

Van volkscafé naar studentencafé

In de acht jaar dat Verniest achter de toog staat, onderging de zaak een metamorfose: van een echt volkscafé naar een echt studentencafé. “90 procent van onze klanten zijn studenten. Dat heb ik te danken aan mijn dochter”, gaat ze verder. “Ze was zelf een tiener toen we de zaak overnamen en zat in die leefwereld. Bovendien werd ze in 2017 de jongste biertapkampioen van België. Dat creëerde ook naambekendheid voor onze zaak.” Voor de geïnteresseerden: het is de zaak die te koop staat, het handelspand zelf niet. Binnen zijn er zo’n 60 zitplaatsen, op het terras kunnen 40 mensen zitten. De overnameprijs staat niet publiek, die is enkel voor de geïnteresseerden.