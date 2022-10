Zeven jaar cel voor leider van bende die op grote schaal cocaïne dealde: “Maakte minstens 636.000 euro winst”

Gent Paters van Westvlete­ren op bezoek in de Gentse gevangenis: “Ze verlaten nochtans zelden hun abdij”

De Gentse gevangenis heeft donderdag wel erg hoog bezoek gekregen. Een delegatie paters van de abdij van Westvleteren was afgezakt naar de Nieuwewandeling om een activiteit rond stilte en gebed bij te wonen. Dat was uitzonderlijk, want zij verlaten zelden hun abdij.

