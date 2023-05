Zestiger op fiets aangereden door bestuurder van personenwagen en gewond overgebracht naar ziekenhuis

RESTOTIP. Iraans-Aziatische gerechten, een zwoel kader en een fantasti­sche gastvrouw, dit is The Mistress in Gent

Als er een restaurant is dat je echt eens moet proberen, dan is het wel The Mistress. Omwille van de opvallende kaart – nergens anders in Gent eet je een mix van Iraanse en Aziatische gerechten, omwille van het zwoele kader en omwille van de betoverende gastvrouw Sami. Wij gingen op bezoek en keerden meer dan tevreden terug naar huis.