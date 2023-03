Zestiger duwt echtgenote van trap en wacht dan 30 uur om hulpdiensten te bellen: “Waarom nam hij foto’s van haar schaamstreek?”

Terwijl man koffietje drinkt bij Panos, gaat vrouw op plunder­tocht in Veldstraat in Gent: “Ze werd betrapt met 14 gestolen kleding­stuk­ken”

Een koppel uit Brussel riskeert een celstraf van acht maanden wegens verschillende winkeldiefstallen in de Veldstraat. Terwijl de man in de Panos zat, stuurde zijn vrouw de kledij door die ze zou stelen. Uiteindelijk werd ze op heterdaad betrapt met veertien kledingstukken in haar bezit.