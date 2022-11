Zesdaagse: van generatie op generatie, op én naast de piste. “Hopelijk wordt mijn zoon een Fabio-fan”

Enthousiaster dan Kenneth vind je ze niet. “Mijn pa was een enòrme Zesdaagsefan”, vertelt hij. “Hij was de grootste supporter van Etienne De Wilde. Mijn pa miste geen enkele editie. Hij kwam met een vriend, Rudi De Buck, en maakte er zelf een sport van om altijd verkleed te zijn. Het werd een gimmick, met als ultiem doel om de krant te halen. Etienne De Wilde stopte, en mijn pa werd minder fanatiek, maar ik had het zitten. Met een Koen De Buck, de zoon van mijn vaders compagnon Rudi, supporterde ik hevig voor Iljo Keisse. Ook wij kwamen verkleed naar 't Kuipke, en ook wij haalden de krant. Daarna is dat fanatiek er ook bij ons uitgegaan. Werken, kinderen, een mens wordt serieuzer. En nu stopt Iljo, net in het jaar dat ik mijn zoontje Remi (7) voor het eerst ga meenemen naar 't Kuipke. Hopelijk wordt hij een supporter van Fabio Van den Bossche. Iljo, Fabio, dat roept al even makkelijk.” Toch is niet alles één groot feest in de familie Blancquaert. “Mijn vader kreeg een paar jaar terug een zware hersenbloeding”, vertelt Kenneth. “Hij kan niet meer naar de Zesdaagse komen, en dat spijt hem elke keer weer. Ik bleef zelf ook niet gespaard, ook ik kreeg een hersenbloeding, een kleinere gelukkig. Ik ben er wel nog bij, maar het staan feesten op het middenplein, dat kan ik niet meer. De zesdaagsemicrobe doorgeven aan mijn zoon, dat kan ik gelukkig wel nog.”