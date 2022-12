Zelfs truckerfederatie veroordeelt nachtelijk getoeter op viaduct E17 in Gentbrugge: “Omwonenden mogen niet de dupe zijn”

“Dit is gewoonweg schandalig. Respectloos.” Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) is niet te spreken over de ‘toeteractie’ op het viaduct van Gentbrugge. Sinds dinsdag is de snelheid er voor zwaar verkeer (lees: meer dan 3,5 ton) verlaagd van 90 naar 70 kilometer per uur. Enkele truckers roepen nu via sociale media op om de hele nacht door te claxonneren.