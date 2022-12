Zelfs Sting kon Gent Jazz niet redden van faillissement: sprake van schuldenput van meer dan 500.000 euro

GentGent Jazz flirtte al langer met bankroet, maar nu is de doodsteek effectief gegeven. De vzw achter Gent Jazz heeft het faillissement aangevraagd, en dat is ook uitgesproken door de ondernemingsrechtbank. Dat bevestigt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld), die alvast zal ijveren voor een evenwaardig jazzfestival. Hopelijk wordt dat er dan een met een transparante boekhouding.

De Vlaamse Regering heeft in juni de subsidies voor Gent Jazz en Jazz Middelheim niet verlengd. Wat dat betekende voor de toekomst van het festival, was toen nog onduidelijk. Organisator Bertrand Flamand zei toen nog: “We hebben al veel moeilijke tijden gehad, ik heb nog goede hoop.” Vandaag is hij niet bereikbaar. Hij bleek intussen ook geen voorzitter meer te zijn van de vzw achter Gent Jazz.

Put te diep

“Ik ben dinsdag op de hoogte gesteld door de nieuwe raad van bestuur van Gent Jazz dat de vzw het faillissement heeft aangevraagd", zegt cultuurschepen Sami Souguir. “Dat is intussen ook uitgesproken door de ondernemingsrechtbank, en er is een curator aangesteld. De financiële put bleek te diep. Hoe het nu verder moet, valt af te wachten. De diensten zorgen er nu voor dat de jaarlijkse subsidie niet wordt uitgekeerd. Gent Jazz ontving - net als Film Fest Gent - 260.000 euro per jaar. Dat geld was voorzien tot en met 2025, maar blijft voorlopig bij ons.”

Souguir betreurt het faillissement. “Gent Jazz was een icoon, alle grote namen zijn naar Gent afgezakt voor dit festival. Het heeft van Gent echt een jazzstad gemaakt. In 2024 komt de internationale conferentie in het kader van jazz zelfs naar hier. Ik hoop dus echt dat er een opvolger komt, dat iemand zich geroepen voelt om een gelijkaardig festival met dezelfde kwaliteiten uit te bouwen. Als stad willen wij dat zeker ondersteunen.”

Volledig scherm Gent Jazz Light in 2021, veel kosten, weinig inkomsten © Wannes Nimmegeers

Dat gelijkaardig initiatief zal dan wel een meer transparante boekhouding moeten hebben. Van Gent Jazz was algemeen geweten dat het op dat vlak niet altijd even goed liep. Er is sprake van een schuldenput van meer dan 500.000 euro, en er liep nog een lening voor een gelijkaardig bedrag ook. “Ter verdediging van Gent Jazz: de coronajaren hebben er zwaar ingehakt”, zegt Souguir. “En het tot tweemaal toe afgelasten van het concert van Sting ook. Tickets moesten worden terugbetaald, of er moesten vouchers in de plaats worden gegeven.” Dit jaar was dan wel een meer dan geslaagde en zelfs een recordeditie, de inkomsten konden de put blijkbaar niet vullen.

Betrand Flamand heeft zich intussen al een tijdje op een nieuw project gestort, hij is nu mede zaakvoerder van het restaurant SGOL onder de Stadshal.

