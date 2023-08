Zelfs Sergio Herman is fan: ‘ginprofessor’ brouwt in achtertuin eigen sterke drank op basis van recept uit 1610

Flashback naar Gentse Feesten: bekerver­war­ring in het Patershol

De muziek op de Patersholfeesten is hetzelfde van de Kraanlei tot in Sluizeken. Maar om over de hele lengte van de straat ook dezelfde herbruikbare bekers te voorzien, is blijkbaar toch te ingewikkeld. In theorie zijn de bekers van Oudburg tot Sluizeken hetzelfde, maar ook hier hebben sommige café’s hun eigen beker.