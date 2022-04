Zelfs mét diabetes maakt Jonathan (40) droom waar: “Ik rij met de fiets richting Compostela, niemand houdt me tegen”

GentMet een zak gevuld met spuiten, pompjes en een voorraad insuline voor twee maanden vertrekt Jonathan Aubrey (40) zaterdag met fiets richting Compostela. De Gentenaar kampt met diabetes type 1. En het is voor die chronische ziekte dat hij nu aandacht vraagt. “We moeten dringend meer investeren in onderzoek.”

“Ik weet nog goed hoe ik diabetes ontdekte”, steekt Jonathan Aubrey van wal. “Ik was aan het verbouwen en bleef maar afvallen. ‘Het zal wel van de stress zijn”, dacht ik. Maar ik had ook enorm veel dorst. In die tijd was ik nog als thuisverpleger aan de slag. Toen ik met mijn wagen nog maar de straat uit was, had ik al een fles water van twee liter op.”

Na onderzoek werd de Gentenaar uit Sint-Amandsberg meteen een week opgenomen in het ziekenhuis. Dokters ontdekten diabetes type 1. Voor de rest van zijn leven draagt Jonathan een insulinepompje mee. “Er leven nog veel misverstanden over diabetes", stelt hij vast. “Sommigen denken dat ik er met wat fitness en gezonde voeding van af geraak. Maar type 1 is wel degelijk een chronische ziekte.”

Volledig scherm “Over diabetes type 1 is nog veel niet geweten”, zegt Jonathan. "Met mijn tocht wil ik bijdragen aan het onderzoek." © Cedric Matthys

Geld inzamelen

Jonathan vertrekt zaterdag stipt om 10.00 uur aan de Sint-Jacobskerk. In totaal wil hij 2137 kilometer afleggen, goed voor zo'n 30 à 35 ‘fietsdagen’. Tijdens zijn rit steekt hij ook de Pyreneeën over. Een zware beproeving als je weet dat de verpleger op die moment 118 kilo weegt. “Uiteraard hoop ik wat af te vallen, maar dat is voor diabetici verdomd lastig. Als ik sport -en mijn suikerwaarden dalen- krijg ik automatisch insuline toegediend. Er komt met andere woorden pure suiker in mijn bloedbaan terecht.”

“Over diabetes type 1 is nog veel niet geweten”, gaat Jonathan verder. “Zo heeft de medische wereld geen idee hoe je de ziekte in godsnaam oploopt. Als ambassadeur van de Diabetesliga wil ik dan ook bijdragen aan het onderzoek. Onze ambitie met de liga is om tegen 2025 in totaal 1 miljoen euro te verzamelen voor ons onderzoeksfonds.”

Met zijn rit draagt Jonathan zijn bescheiden deeltje bij. Hij hoopt met zijn tocht 2.500 euro in te zamelen. Maandagmiddag stond de teller op 1.910 euro. Overschrijven kan op het rekeningnummer BE44 0688 8882 2545. Vermeld als mededeling ‘ambassadeur jonathan’. Meer info: www.steun.diabetes.be.

