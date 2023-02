Zelfs in Nederland is het Vleeshuis hot topic: “Fietsenstalling in middeleeuws pand, waarom niet?”

GentEen volledige pagina werd er aan de kwestie gewijd bij het Nederlandse Algemeen Dagblad (AD). De rel rond de herbestemming van het Vleeshuis beroert nu ook onze noorderburen. “Een fietsenstalling vestigen in een middeleeuws pand, waarom niet?”, koppen ze. Al gaat het bij de Nederlanders toch vooral over het vierde debat over Vlaams erfgoed in slechts twee maanden tijd.

7,5 miljoen euro, zoveel geld kan er worden vrijgemaakt om het Gentse Vleeshuis te restaureren en een nieuw leven te geven als fietsenstalling. “Een win-win”, vindt schepen Hafsa El-Bazioui (Groen) zelf. Het historische gebouw uit de 15de eeuw staat al even in de stellingen en bovendien was de stad al langer op zoek naar extra fietsenparking. De bedoeling is om het prachtige historische pand te renoveren. Dat zal zo’n drie à vier jaar duren. Nadien kan de markthal vijftien jaar lang plaats bieden aan 400 fietsen.

Iedereen heeft een mening

En toch verhit het idee de gemoederen. Het Groot Vleeshuis is in zeer slechte staat. Het houten dakgebinte is aan het rotten en om verzakkingen te vermijden staat het gebouw in de stellingen. Moet je zo’n monument niet gewoon in ere herstellen, of had de restauratie al niet veel vroeger moeten gebeuren? Sommigen zien de huidige plannen als een degradatie van het gebouw. Zelfs Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) mengde zich in de discussie. Hij gaf aan ‘serieus geschrokken’ te zijn van de plannen. Ook onze columnist Kurt Burgelman liet zijn licht schijnen over de zaak. Onze regioredactie lanceerde zelfs al een poll om uw mening te vragen.

Dat is trouwens ook wat de oppositie wil doen: laat de burger mee beslissen of dit een goed idee is. Zij vinden de plannen te gek voor woorden, maar de meerderheid is zowaar voorstander van een bevraging. “Er is nu eenmaal nood aan fietsstallingen”, zeggen zij. Het is vooral de hele discussie rond de plannen die de Nederlanders zo frappant vinden. “Het is al het vierde debat over Vlaams erfgoed in twee maanden”, stellen ze bij AD. En zo werd het Vleeshuis plots internationaal nieuws.

