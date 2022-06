Zelfdoding na aanranding : Rechtbank onbevoegd door causaal verband aanranding 14-jarig meisje en zelfdoding

Gent Gent krijgt vier nieuwe skateplek­ken: “De vraag blijft groot”

Skaten is populair in Gent. Op drukke dagen is het vaak drummen in het skatepark in de Blaarmeersen. Om aan de toenemende vraag tegemoet te komen, komen er binnen het jaar vier nieuwe skateplekken bij, allemaal aan de rand van de stad.

28 juni