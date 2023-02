“Zeker Gent Jazz deze zomer.” Nieuwe organisator Greenhouse Talent bevestigt geruchten

Gent Jazz ging in het najaar over de kop na financieel wanbeheer. De nieuwe Raad van Bestuur werd geconfronteerd met een enorme schuldenput, en gooide de handdoek in de ring. Vrij snel werd met de ervaren Gentse concertorganisator Greenhouse Talent een overnemer gevonden. Maar de zomer is - in concerttaal - dichtbij. Toch zal Greenhouse Talent, dat de naam en de rechten pas 3 weken geleden overgekocht, al deze zomer een nieuwe editie van Gent Jazz organiseren, de 21ste al. Het festival vindt opnieuw plaats op de vertrouwde Bijloke-site, en opnieuw begin juli, tussen 5 en 16 juli meer bepaald. Het schepencollege heeft daar deze ochtend principieel goedkeuring voor gegeven. Souguir is tevreden. “Ik ben verheugd dat Gent Jazz zo snel een doorstart kan maken en dat er nog dit jaar een editie zal plaatsvinden. Dit is het best denkbare scenario voor onze stad en voor alle muziekliefhebbers.” Over het hoe en wat rond subsidiëring is er nog geen duidelijkheid. “De organisator moest eerst en vooral een ‘go’ hebben voor de locatie en de timing, zodat ze artiesten kunnen vastleggen. Over de praktische uitwerking zal er later nog overleg volgen”, aldus Souguir.