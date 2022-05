Zeiler Anton staat er iets beter voor, maar kan nog steeds niet weg. “Wel water en elektriciteit gekregen”

Anton (41) belandde na zwaar water op de Rode Zee met een beschadigd zeilschip in een commerciële haven in Saoedi-Arabië. De kustwacht sleept hem daarheen, zelf varen kan hij niet meer. Maar daar geldt de regel: er moet altijd iemand aan boord zijn. En dus kan Anton niet weg, want een bemanning heeft hij niet, en de juiste vergunningen om die aan te werven, ook niet. “Maar nadat mijn verhaal in de pers kwam gisteren, veranderde de sfeer hier compleet", zegt hij opgetogen. “Plots kon er gepraat worden. Mijn schip werd verlegd naar een betere plaats, zonder constant lawaai. Ik kreeg ook water, sigaretten en elektriciteit, dus kon ik voor het eerst weer slapen in een gekoelde ruimte. Vanmorgen kwam de grote baas van de have vanmorgen langs. Nu zijn er zelfs twee mecaniciens aan mijn boot aan het werken.”