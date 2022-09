Zeehondje gespot in het centrum van Gent: “Gebeurt meer en meer omdat waterkwaliteit stijgt”

De zeehond werd omstreeks 17.30 uur gespot in het water aan de Eedverbondkaai, met een vis in zijn bek. Hoewel het uitzonderlijk lijkt dat een zeehond zo ver landinwaarts zou gaan, komt het volgens de brandweer meer en meer voor. “Dat komt omdat de waterkwaliteit verbeterd is”, zegt Nico De Craene, brandweersergeant bij het dierenreddingsteam.

“In Merelbeke komt het zelfs vaak voor. Deze is wel uitzonderlijk ver gezwommen, maar alarmerend is het niet. Het zou kunnen dat de zeehond verdwaald is, maar ze kunnen op eigen houtje wel terug geraken. Het is belangrijk dat het beest met rust gelaten wordt zodat hij zijn ding kan doen. Hij zal uiteindelijk zelf wel weggaan. Wat je zeker niet mag doen is te dicht bij het beest in de buurt komen. Ze zien er misschien vriendelijk en onschuldig uit, maar het zijn bijters die erg venijnig uit de hoek kunnen komen wanneer ze zich bedreigd voelen.” De zeehond zwom nog tot aan de Jan Palfijnbrug, waarna de omstanders het dier uit het oog verloren.