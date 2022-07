Ze zijn vertrokken: wandelaars hopen 20.000 euro te verzamelen voor Kom Op Tegen Kanker

Het idee voor de tocht ontstond toen Koens vrouw Barbara, en daarna ook haar zus en haar mama borstkanker kregen. Koen wilde iets doen voor de zorg en tegen de ziekte. Zijn verhalen over zijn geplande wandeltocht klonken zo enthousiast, dat inmiddels een hele organisatie op poten werd gezet. Vier mensen, onder wie dus ook Barbara, stappen de volledige toch naar Willerzie mee. Een hele hoop anderen stappen een stuk of enkele dagen mee. Vanmorgen werd de actie op gang getrokken met koffie en boterkoeken en een hoop supporters, om 9 uur stipt vertrok het vijftal in de Casierlaan in Mariakerke, richting Ledeberg en dan verder, gemiddeld 30 kilometer per dag. Slapen gebeurt in sporthallen, feestzalen en zelfs eens in een tuin van mensen. Koen en co houden de wereld op de hoogte van hun avonturen via Facebook, en hopen uiteindelijk 20.000 euro te kunnen inzamelen. De teller staat vandaag al boven de 17.000, en elke extra cent is meer dan welkom.