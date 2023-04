Ze beroofden Miguel Dheedene en Bart Versluys van hun luxehorloges. Nu wacht Franse voetballers/overvallers jarenlange celstraf

Restaurant Bar Bask lanceert culinair concept ‘Four Hands’ met topchefs

Op zaterdag 13 mei organiseert restaurant Bar Bask in Gent voor de eerste keer het culinair concept ‘Four Hands’, waarbij twee topchefs samenwerken om een uniek menu te creëren. Gilles Bogaert van Bar Bask bijt de spits af en slaat de handen in elkaar met Jason Blanckaert, gekend van voormalig restaurant J.E.F. en Aroy Aroy in Gent.