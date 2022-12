Zangeres Frie (29) opent spelletjesbar in Muide: “Wat is er beter dan een spelletje spelen met een lekker stukje taart erbij?”

Het is goed koud buiten, het perfecte moment om een spelletje te spelen met vrienden of familie terwijl je samen geniet van een stomende kop koffie en een stukje taart. In Micheline kan het allemaal in een gezellig kader. “Je kan hier terecht om gewoon wat te drinken of te eten”, vertelt Frie. “Maar je mag evengoed een hele namiddag spelletjes komen spelen. We vragen bewust geen toegangsprijs, omdat we de drempel zo laag mogelijk willen leggen.

Frie groeide op in Oostende maar woont intussen al zeven jaar in Gent. Ze studeerde aan het conservatorium van Leuven en Antwerpen en zingt vandaag in een viertal bands. Ze gaf ook les in het muziekonderwijs, maar dat staat even op pauze zodat Frie voorrang kon geven aan haar spelletjesbar. Daarmee combineert ze haar twee andere grote passies: koken voor gezelschap en spelletjes spelen. Naar een naam moest ze niet lang zoeken: het werd al snel Micheline - Frie haar middelnaam, maar vooral de naam van lieve oma die vorig jaar overleed. “Zij was een heel belangrijk persoon voor mij. Telkens als ik aan haar denk, krijg ik een gevoel van gezellig thuis komen. Met lekker eten en Rummikub, haar favoriete spel.”

Genieten

In Micheline kan je terecht voor een heerlijke kop koffie, maar ook voor thee, warme melk met maltesers, bier, wijn en huisgemaakte limonade. Zowel een kleine als grote honger kan je hier stillen: er is soep met brood, spaghetti met vlees of vegetarisch, nachos uit de oven, berloumisticks, garnaalballetjes, taart en koekjes met of zonder ijs. “Alles is huisgemaakt, op de garnaalballetjes en het ijs na”, zegt Frie trots. “En wat is er beter dan een spelletje spelen met een lekker stukje taart erbij?”

Volledig scherm De gezellige spelletjesbar Micheline in Gent. © Jill Dhondt

Voor de spelletjes moet je in het rek naast de ingang zijn. “We hebben voor elk wat wils: van gekende tot minder gekende spelletjes. Zo kan je naast Monopoly, Rummikub en Scrabble ook spelletjes zoals Zoektocht naar El Dorado en De Verdwenen Ruïnes van Arnak spelen. Maar opnieuw: je bent zeker niet verplicht om een spelletje te spelen. Je kan ook gewoon wat drinken of eten.”

Pop-up

Kan je niet wachten om langs te gaan? Je bent niet de enige, want zoals Micheline is er maar een. “Uiteraard zijn er nog plekken waar je spelletjes kan spelen zoals World’s End Comics, maar je kan daar niet eten. Er zijn cafés waar ze spelletjes hebben, maar nergens met zo’n uitgebreide collectie als hier. Terwijl er wel enthousiasme voor is, dat merkte ik al voor de opening”, glundert Frie. Kom je binnenkort graag langs, dan is het beter om een plekje te reserveren op voorhand: er zijn maar een paar tafels, wat voor een gezellige sfeer zorgt.

Waar je precies moet zijn? In de Terneuzenlaan in de Muide, vlak aan het water. Vlot bereikbaar met de fiets en de tram vanuit het centrum, maar ook met de wagen. “We nemen Frou Frou in, een koffiebar die toe is in de winter. Tot 31 maart zitten we hier.” Wil je zo snel mogelijk kennismaken met de nieuwe spelletjesbar? Dan kan je vanavond langskomen voor de openingsdrink om 19.30 uur. Geraak je er niet? Dan kan je dit weekend evengoed passeren voor huisgemaakte hapjes, kopjes troost en een heerlijk spel.

Micheline, Terneuzenlaan 2, 9000 Gent. Open van woensdag tot en met zondag vanaf 11 uur. Op woensdag tot 18 uur, op donderdag en vrijdag tot 23 uur en in het weekend tot 19 uur. Een plekje reserveren kan door te mailen naar michelinegent@gmail.com of te sturen via Facebook of Instagram.

