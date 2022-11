Zak over hoofd, voeten vastgebonden en naakt achtergelaten in een bos: neven gaan ver om openstaande schuld terug te eisen

Gent Wordt de Stadslijst de comeback van Freya Van den Bossche in Gent, nu Conner niet komt?

Het verhaal Stadslijst mag dan nog steeds niet officieel zijn bevestigd, het is al lang een eigen leven gaan leiden. Net zoals het een publiek geheim is dat die stadslijst er komt om ervoor te zorgen dat Filip Watteeuw van Groen geen burgemeester van Gent kan worden, is het intussen ‘algemeen geweten’ dat ook Freya Van den Bossche (47) op die lijst zal staan. Zij stopte in 2018 met lokale politiek, maar zou nu de draad weer opnemen.

7:35