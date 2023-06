Zaal Scala brengt zes producties tijdens de Gentse Feesten. “Dat hier weer gelachen zal worden, staat nu al vast”

Bestuurder (27) die over Cosmosro­ton­de vloog was onder invloed van alcohol en drugs

De bestuurder die zondagavond op de R4 in Zelzate aan hoge snelheid over de rotonde reed en enkele tientallen meters door de lucht vloog, bleek onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur te zitten. Als bij wonder raakte hij slechts lichtgewond.