Yves sluit bekende koffiebar en koopt Frans gehucht om boerderij te beginnen: “Zes maanden per jaar gaan we ook gasten ontvangen”

GentDe hoek van Onderbergen en de Jakobijnenstraat staat binnenkort niet meer gelijk aan de Moor & Moor. Zaakvoerder Yves De Moor (50) sluit zijn koffiebar na zeven jaar, om een microboerderij te runnen in Frankrijk. De ondernemer kocht daar niet gewoon een huis, maar een volledig gehucht. Ondanks zijn vertrek, zal het hoekpand in Gent niet lang leeg staan.

Zodra het beter weer begint te worden, zit het terras van Moor & Moor snel vol. Het is al jaren een geliefde plek voor zonnekloppers. Wat veel klanten niet weten, is dat er boven de koffiebar nog een hotel is met vijf kamers. “Die zijn er gekomen, een jaar nadat de koffiebar werd geopend”, legt zaakvoerder Yves De Moor uit. “De koffiebar is geopend in de zomer van 2015 en is langzaam uitgebreid met een winkeltje en een eigen branderij.”

De Moor was niet aan zijn proefstuk toe bij de opening van zijn koffiebar. In 2007 had hij Ydee opgericht in Oudburg, dat later verhuisde naar de Belfortstraat. “Ik was één van de eerste die Scandinavisch design naar Gent bracht. Ik wou focussen op mooie spullen die nog steeds betaalbaar waren.” Een paar jaar na de opening, verkocht De Moor de winkel, en ondernam hij een grote fietstocht door Afrika langs de koffieroute. Om inspiratie op te doen voor zijn eigen bar. Die testte hij eerst uit met een pop-up, op dezelfde plek, en de rest is geschiedenis.

Volledig scherm Het zicht vanop Yves zijn heuvel in Frankrijk. © Yves De Moor

Afscheid nemen…

Moor & Moor bleef doorheen de jaren een geliefde plek voor veel Gentenaars, en toch trekt De Moor er na zeven jaar de stekker uit. Samen met zijn vriendin Véronique heeft hij een klein gehucht – dat lees je goed: een klein gehucht – gekocht in Frankrijk, met als doel om daar samen een micro-boerderij uit te bouwen. “Dat is een plan dat al lang bestaat”, zegt De Moor. “Ik heb altijd gezegd dat ik het voor mijn 55e wou doen, maar corona heeft de zaken wat versneld. Door de verplichte sluitingen, heb ik veel thuis gezeten, en dat heeft deugd gedaan. Het heeft me doen nadenken over vertragen, maar het was ook het moment om koopjes te doen.”

Quote Ik ben opgegroeid tussen het groen, aan de poorten van de Vlaamse Ardennen, en ben dan op mijn twintigste naar de stad getrokken. Nu maak ik de omgekeerde beweging Yves De Moor

Het Franse gehucht dat De Moor en zijn vriendin kochten, is vier hectare groot, ligt op een heuvel en bestaat uit een zevental huizen en schuren. Die zullen ze samen omvormen tot een nieuwe microboerderij waar ze aan permacultuur willen doen. “Dat is samenwerken met de natuur in plaats van ertegen werken. Ik ben opgegroeid tussen het groen, aan de poorten van de Vlaamse Ardennen, en ben dan op mijn twintigste naar de stad getrokken. Nu maak ik de omgekeerde beweging.” Zes maanden in het jaar zal de boerderij ook gasten ontvangen.

… bestaat niet

De Moor en zijn team zullen nog twee dagen een uitverkoop houden, met alles aan 2 euro, en dan afsluiten met een groot feest op zaterdag 16 april. Iedereen is dan welkom. Nadien gaan de deuren van Moor & Moor definitief toe, om na acht weken weer open te gaan onder een nieuwe naam. Er komt namelijk een nieuwe vestiging van koffiebar Way, dat al een bar heeft aan Dok Noord en een winkel in de Voldersstraat. Koffieliefhebbers zullen dus maar een paar weken ergens anders moeten aankloppen.