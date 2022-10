Ynze (30) en Sebastian (33) heropenen bekend buurtcafé De Kleine Kunst: “Aperitieven, dat is een werkwoord”

Gent IN BEELD. In amper twee weken tijd van grijs viaduct naar graffitipa­ra­dijs: kunste­naars leven zich uit in Gentbrugge

Hier en daar is er nog wat plaats vrij, maar toch is het indrukwekkend hoe het viaduct van Gentbrugge in twee weken veranderde. Na maanden onderhandelden kreeg buurtorganisatie Corridor 9050 de toestemming om artiesten los te laten op de spierwitte pilaren. En die kans liet de Gentse graffitiwereld niet aan zich voorbijgaan. Ontdek hier alvast zeven verrassende werken.

10 oktober