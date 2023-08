Wzc Avondvrede vierde voor laatste keer Augustinusviering op Kalvermarkt.

Na tien jaar schrijft snuister­win­kel Curiosa & Co een nieuw hoofdstuk in een nieuwe winkel: “Nieuw pand past véél beter bij ons”

Op zoek naar een mooi juweeltje, aan een redelijke prijs maar lokaal gemaakt? Jarenlang was Curiosa & Co op de Nederkouter vaste prik. En dat blijft zo, maar pas alvast even het adres aan: vanaf vrijdag kan je de schatkamer van Evelien Bogaert vinden in de Serpentstraat.