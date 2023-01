“Wordt u binnenkort verdedigd in de rechtbank door een robot?” Advocatenkantoor Intolaw onderzoekt rol van artificiële intelligentie (AI) in advocatuur

GentArtificiële intelligentie (AI) is een nieuwe vorm van software die de menselijke intelligentie nabootst om taken uit te voeren, maar dan sneller en vaak preciezer. AI is intussen overal om ons heen te bespeuren, en dat zal de komende jaren alleen maar meer het geval zijn. Bedrijven zijn dan ook naarstig op zoek naar manieren om die software te implementeren in hun werking. Dat gebeurt ook in sectoren die er in de eerste plaats niet meteen aan te linken zijn, zoals de advocatuur.

“De opkomst van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) zoals chatbot GPT, een website die met behulp van artificiële intelligentie zelf teksten schrijft, is een interessante ontwikkeling in de technologische wereld. De toepassingsmogelijkheden zijn enorm, ook in de advocatuur”, zegt Pieter Goetghebuer, oprichter van het advocatenkantoor Intolaw.

Advocatuur loopt achter

Chatbot GPT is een taalmodel ontwikkeld door OpenAI, dat gebruik maakt van deep learning technologie. “Het model is getraind op grote hoeveelheden tekst en is in staat om te communiceren in een menselijke taal, zoals het genereren van antwoorden op vragen, het opstellen van teksten en nog veel meer.” Volgens Goetghebuer wordt technologie nog te weinig omarmd in de advocatuur, met als gevolg dat er vaak onnodig tijd wordt verloren of de kosten te hoog oplopen.

“Uit ervaring kan ik zeggen dat werken met online gratis tools of databases tien jaar geleden pionierswerk was. Een keuze die goed uitpakte en veel navolging kreeg”, stelt Goetghebuer vast. Momenteel wordt onderzocht welke rol artificiële intelligentie kan spelen bij het opstellen van juridische documenten, het beantwoorden van juridische vragen en zelfs juridisch onderzoek te doen. “Op die manier kan de vrijgekomen ruimte benut worden voor advocaten om zich te concentreren op andere belangrijke aspecten van hun werk, waaronder het voeren van juridische procedures en het bieden van persoonlijk advies aan cliënten. Het pleiten zelf zal dus nog wel even door een advocaat worden gedaan.”

(Voorlopig) geen vervanger

Dat de chatbot op bijna elke vraag kan antwoorden, zorgt er ook voor dat hij gebruikt kan worden om de toegankelijkheid van juridische diensten te verbeteren. Niet iedereen heeft namelijk makkelijk toegang tot juridische adviezen. “Je kan stellen dat het recht toegankelijk maken een gezamenlijke missie is van de chatbot en Intolaw”, meent Goetghebuer. “Juridische informatie op maat beschikbaar maken voor iedereen is nog altijd onze belangrijkste opdracht en de bestaansreden van ons kantoor. Dat vrijwel iedereen snel toegang heeft tot juiste juridische informatie is een enorme stap in de goede richting. Ondanks de snelle evoluties mogen we echter niet vergeten dat artificiële intelligentie (voorlopig?) geen vervanger is voor menselijke advocaten en dat menselijke expertise altijd nodig zal zijn in de juridische sector.”

