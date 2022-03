Wordt Sterrebos dan toch niet gekapt? Vlaamse administratie geeft negatief advies

Gent Foorkra­mers maken zich op voor eerste Gentse ‘allez rrrroulez­zzz’ in drie jaar tijd tijdens Halfvasten­foor: “Blij dat we terug zijn, alleen jammer dat we geen korting krijgen”

Het herwonnen normaal wordt zichtbaar op het Sint-Pietersplein in Gent. Daar wordt na drie jaar opnieuw de Halfvastenfoor opgebouwd, en die opent op 19 maart. De foorkramers zijn zielsgelukkig en kijken er enorm naar uit. Kleine domper op de feestvreugde: “In andere steden en gemeenten krijgen we korting op het standgeld, in Gent blijkbaar niet", zegt Guido Herman, voorzitter van de vereniging van foorreizigers.

8 maart