Wordt dit het mooiste restaurant van Gent? Monstarium Poortackere zoekt horeca-uitbater voor de kapel: “We mikken op toerist én Gentenaar”

Gent "I'll kill you!": twee jaar cel voor man die mes in het hoofd van kamerge­noot wil boren na banale ruzie over het raam in opvangcen­trum

Een man is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar nadat hij zijn kamergenoot in een opvangcentrum voor asielzoekers dreigde te vermoorden. Na een banale ruzie over het al dan niet open zetten van een raam greep de beklaagde het slachtoffer bij de keel, probeerde hij hem te wurgen en boorde hij een keukenmes in zijn hoofd.

12:32