Wordt de Watersportbaan een éénrichtingsbaan? “Parkeerstrook Noorderlaan van kant wisselen kan niet zomaar”

De parkeerstrook langs de Noorderlaan ligt aan de waterkant, waardoor iedereen die naar de sportvelden wil, de baan moet oversteken. De sportclubs vroegen de stad of de parkeerstrook van kant kan wisselen, maar dat kan niet zomaar, zo antwoordde schepen Filip Watteeuw (Groen) aan Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Er is overleg geweest met de sportclubs, en zij vragen - terecht - veiligheidsmaatregelen. Ze willen een zone 30 in plaats van de huidige 50, handhaving door de politie, snelheidsremmers, oversteekplaatsen en betalend parkeren. Ook maken ze zich zorgen over gelijktijdige evenementen van de roeiclubs en de Gantoise, want voor roeiwedstrijden wordt de parkeerstrook ingenomen voor jurering. Allemaal terechte bekommernissen.”

Toch lost een wissel van kant van de parkeerstrook niet alle problemen op, en dat begrijpen de clubs ook. “Zo zouden veel parkeerplaatsen verloren gaan, omwille van zichtbaarheid van inritten, oversteekplaatsen en bushalte. Daarnaast is de parkeerstrook vandaag een buffer tussen het fietspad en de rijweg, én willen we geen bijkomende verharding. Wat we wél gaan onderzoeken, is éénrichtingsverkeer rond de Watersportbaan. Dat kàn in principe, want met de Drongensesteenweg erbij zijn daar drie parallelle banen. Alleen moet dat dus grondig bekeken worden, en is dat geen oplossing die morgen klaar is. Dus kijken we wat we in afwachting kunnen doen om oversteken van de Noorderlaan veiliger te maken.”