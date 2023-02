Woonzorgcentrum ‘De Vijvers’ blaast 25 kaarsjes uit met muzikaal bezoek

GENT/LEDEBERGHoog bezoek in woonzorgcentrum ‘De Vijvers’ in Ledeberg! Koen Crucke en Wim Claeys kwamen letterlijk over de rode loper om de 25ste verjaardag van de werking te vieren. ‘De Vijvers’ was het eerste van 5 ‘rusthuizen’ van de stad dat volledig getransformeerd werd, OCMW-voorzitter Rudy Coddens was er een kwarteeuw geleden ook al bij.

Op 6 februari 1998 verhuisden de eerste bewoners naar woonzorgcentrum ‘De Vijvers’: het eerste in een heus transformatieplan van het OCMW in Gent, dat de ouderenzorg helemaal wou omgooien. 25 jaar later is het nog steeds een plaats waar jong en oud samenkomen en waar regelmatig wordt gefeest. Getuige daarvan de viering voor de ‘zilveren jubilee’ van De Vijvers, maar het is ook lichtmis en dus bakten de vrijwilligers pannenkoeken.

Een huwelijk vergt werk, een rusthuis ook

Rudy Coddens (Vooruit), bij de opening 25 jaar geleden ondervoorzitter van het OCMW volgde het project toen van nabij op. “Toen de muren al in opbouw waren, vonden we de kamers toch te klein. Dus hebben we het hele plan omgegooid en van drie kamers twee kamers gemaakt, zodat de mensen hun meubels kwijt konden. We hadden een beetje schrik, toen de toenmalige minister het gebouw kan openen. Maar ze was zodanig onder de indruk dat het de standaard geworden is voor Vlaanderen, zoveel plaats. En dat is nog steeds zo. Omdat wij ons gezond verstand gebruikten”, vertelde Coddens. “Maar zoals elk huwelijk van 25 jaar, vergt ook een wzc elke dag veel werk. Daarom wil ik de vrijwilligers en de medewerkers hier nog eens extra bedanken.”

Het wzc vierde dat met een streepje muziek: Gentenaar Koen Crucke kwam zingen en Wim Claeys zorgde voor een extra Gentse ondertoon. Meezingers, pannenkoeken en een verjaardag van een bewoner: dat is feest zoals ze het in De Vijvers kennen. Het is niet voor niets een rusthuis waar de bewoners jaarlijks zelf op de carnavalswagens kruipen.

Zuurstof

Tegelijk is niet iedereen in een woonzorgcentrum nog topfit. Een heel aantal bewoners lijdt aan dementie, en Gent heeft daar ook een actieplan rond. Tegelijk vraagt het project ‘Zuurstof voor Dementie’ om witte berken te planten in de woonzorgcentra, om zo letterlijk een beetje meer lucht te geven aan wie door dementie getroffen is. Coddens stak, samen met directeur Dirk Beyens en Christian Verhelst van het Expertisecentrum Dementie, een eerste boompje in de grond.

