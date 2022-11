Woonunits voor nooddorp Oekraïners op terrein Eikstraat in Oostakker worden nadien studentenkoten

In juni al beslist de regering dat Gent het derde nooddorp voor maximaal 600 ‘Oekraïense ontheemden’ zou inrichten. Het had wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk werd - tegen de zin van de omwonenden wel - een terrein in de Eikstraat in Oostakker uitgekozen als meest geschikte locatie. HOGent bood eerder al een terrein in de buurt van het Sint-Pietersstation aan, maar daar was slechts plaats voor een 200-tal vluchtelingen, en dus was het te klein. De voorbereidende grondwerken in de Eikstraat zullen nu eindelijk aanvangen, en er zullen ook nutsvoorzieningen worden geplaatst. Het geld daarvoor is - eindelijk -vrijgemaakt.