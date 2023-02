Woody produceert momenteel niet de iconische pyjama’s, maar truien en dekens voor het rampgebied: “Wij zijn één Turks-Belgische familie”

De zomercollectie van de iconische Woody-pyjama’s loopt vertraging op, en daar is een heel goede reden voor. Woody heeft z'n hoofdzetel in Gent, maar de fabriek staat in Turkije. “Vorige dinsdag al hebben we de productie omgeschakeld, met alle overschotten van de winterstoffen maken we nu dekens, truien en jassen”, zegt marketing manager Liesbeth De Keyser.

“Bij al onze klanten die we op de hoogte brengen van de vertraging van de zomercollectie, krijgen we alleen maar warme reacties", zegt De Keyser. “We hebben onze fabriek in Turkije, we willen en kunnen helpen. Normaal wordt de zomercollectie nu gemaakt - een groot deel is zelfs al klaar - maar vorige dinsdag hebben we de prodcutielijn omgebouwd. Met alle overschotten van de wintercollectie, fleece, pluche en andere warme stoffen, maken we nu dekens, jassen, truien en pantoffels.”

De fabriek van Woody ligt in Duzce, 150 kilometer van Istanbul en dus ver van het rampgebied. “Maar de mensen in Turkije wéten wat het is. In november was er een kleine aardbeving in Duzce, maar in 1999, die vorige grote aardbeving, was Duzce wél zwaar getroffen. De mensen weten dat het hen ook kan overkomen, daarom is de solidariteit zo groot in dat land. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. In onze Woody-fabriek werken 220 mensen, we kennen ze allemaal. Wij zijn één grote Turks-Belgische familie. Dus hulp bieden gaat nu even voor op commerciële doelstellingen.”

Verzamelpunt

Behalve de omgeschakelde productie, is een deel van het magazijn in Duzce ook ingericht als inzamelpunt. “Mensen kunnen er hulpgoederen brengen, zoals papflessen en pampers. Wij zorgen dan voor de verdeling. We maken familiepakketten, met babyvoeding, pampers, drinkflessen en warme kledij, en sturen ze zo op. Dat lijkt ons efficiënter dan ergens pakweg 10.000 papflessen afzetten. Vanuit Brussel hebben we overigens ook 10.000 onderbroeken opgestuurd, die worden hier gemaakt.”

Hoe lang deze hulpactie vol te houden is, is niet bepaald. “We doen sowieso voort zolang we stoffen ter beschikking hebben", zegt De Keyser.

