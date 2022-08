“Wonen in het Glazen Straatje? De agressie wordt hier met de dag erger”: bewoners reageren op ‘rooskleurig verhaal’ van hun buurvrouw

De jongedame die haar verhaal doet, wil liever anoniem blijven, uit schrik voor represailles. “Misschien gaat Femke in het weekend naar huis en ziet zij minder wat hier echt gebeurt", klinkt het. “Maar het is — zeker als vrouw — gewoon niet veilig om hier te wonen. Het is zelfs gevaarlijk om te doen alsof het wel zo is. Ik ben geen ‘seut', ik sta zeker mijn mannetje, maar wat hier gebeurt is echt niet oké.”