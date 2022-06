Wondelgem lanceert protestlied tegen bouwproject voor rusthuis. “Onze snoepjes zijn niet zuur, ze zijn zoeter dan het stadsbestuur”

Cnudde is niet zomaar een advocate. Ze werd bekend door de klagende buren van Tomorrowland, maar vecht vooral in eigen stad projecten aan. Zo beet ze zich onder meer vast in het dossier Rosse Buurt. Nu zet ze zich dus in voor de rusthuisbewoners. Met zo'n 130 wonen die in De Liberteyt, een locatie met veel ruimte, een grote parking, en zicht op het parkje aan de kerk. Maar dat zicht dreigt te verdwijnen, omdat het stadsbestuur een verkavelingsvergunning heeft toegekend om voor het rusthuis een blok met 24 woningen neer te poten. Van het eigen parkje van de Liberteyt zou daardoor om en bij de 2.500 vierkante meter verdwijnen. En daar zijn noch de bewoners, noch de rest van de buurt akkoord mee.