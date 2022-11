Wintercircus is niet enkel WK-dorp: bar, lounge, auditorium, en open vanaf 07.30 uur

Volledig scherm De VRT-studio in het Wintercircus © Wannes Nimmegeers

Zondag begint het veelbesproken WK in Quatar al. De VRT haalde de televisierechten binnen, en bouwde meerdere studio’s in het Gentse Wintercircus. Een prachtig decor is het alvast. Er zijn twee televisiestudio’s en een radiostudio, waar alle 64 WK-wedstrijden worden uitgezonden en geanalyseerd. 450 mensen kunnen als publiek de wedstrijd in de studio volgen. De wedstrijden van de Belgen zijn al uitverkocht, en ook voor enkele andere wedstrijden is er geen plek meer vrij. Heel wat expats en ook mensen van andere nationaliteit willen in het Wintercircus kijken.

Op de momenten dat er geen wedstrijd of bijhorende televisie-analyse bezig is, is het Wintercircus vrij toegankelijk voor iedereen. Dat is eigenlijk elke dag voor 13 uur. En er valt best wat te beleven. Het gebouw zwaait al om half 8 ‘s ochtends de deuren open. Studenten die recht van de Overpoort komen, kunnen daar dus verder feesten. Er is een lounge, een Sporza-bar en een Sportlab van de UGent. Daar kan je onder meer je eigen explosiviteit of dribbeltechnieken testen. In de Sporza-bar staat een commentatorbox waar je zelf een wedstrijd kan becommentariëren. De opnamen daarvan krijg je dan in je mailbox. Er is ook een hangout-plek waar voornamelijk jongeren kunnen komen chillen of studeren.

Maar er is ook ruimte voor ernst. “In het auditorium hier zullen lezingen gehouden worden", klinkt het bij VRT. “Op 11 december zal het zelfs specifiek gaan over ‘de duistere kant van Quatar’, en alle onrecht in dat land. Andere dagen gaat het dan bijvoorbeeld over student-ondernemers.”

WK in het Wintercircus, van 20 november tot en met 18 december. Wie een wedstrijd op groot scherm in de studio wil volgen kan reserven via deze link.

