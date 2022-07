Wintercircus hotspot voor WK in Qatar: supporteren voor de Duivels in stijl

GENTHet Wintercircus kleurt zwart-geel-rood in december, want de hal wordt dé place to be om het WK in Qatar te bekijken. VRT strijkt er de hele maand neer, maar er is ook ruimte voor publiek en je zal er dus op allerlei manieren je steun voor onze duivels kunnen tonen. Het is niet duidelijk of er ook een groot scherm voorzien wordt.

It’s deviltime in december: dan trekken onze Rode Duivels naar Qatar en is het al voetbal wat de klok slaat op tv. Gent is dé place to be, zowel voor de VRT die vanuit het Wintercircus verslag zal uitbrengen, als voor de gewone Gentenaar, die in een waar duivelsdorp terechtkomt.

VRT zocht al even een centrale locatie, de strijd ging tussen Brugge en Gent. Die laatste haalt zijn slag nu thuis. Het is meteen één van de eerste grote evenementen in het Wintercircus, los van de huidige tentoonstelling die door het Huis Van Alijn wordt georganiseerd, over de eigen geschiedenis.

Volledig scherm het vernieuwde wintercircus in gent wordt voorgesteld aan de pers © Wannes Nimmegeers

“Het is een hele eer om VRT en Sporza te mogen verwelkomen in ons geweldige Wintercircus”, klinkt het bij burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en schepen van Feesten Bram Van Braeckevelt (Groen). “Dit zal onze stad meer dan een maand lang elke dag mooi in beeld brengen. In Gent is er een enorm sterk sociaal weefsel aanwezig rond het voetbal dat in dit verhaal mee op de voorgrond zal komen. We zijn ervan overtuigd dat het WK zal leven in onze stad.”

Volgens Frederik Delaplace, CEO van VRT, is er geen beter plek denkbaar dan het Wintercircus. “Het Wintercircus in Gent is voor ons de ideale locatie om samen met alle Vlamingen het WK te beleven”, klinkt het. “Het is een prachtig gebouw met veel open binnenruimte en tal van mogelijkheden. Net als VRT combineert het een traditie van cultuur, amusement en ontspanning met een innovatieve blik op de toekomst. Het beloven in november en december warme weken te worden in het Wintercircus! De VRT is er klaar voor, de Duivels hopelijk ook.”