Winkeldief betrapt in H&M in de Veldstraat

Gent Geen Duivelsgek­te te zien in Gent, maar Marokko heeft er wél zin in

Hoewel we woensdag massaal naar de eerste WK-match van de Rode Duivels hebben gekeken in Gent, is er in het straatbeeld nog steeds niks te merken van de voetbalhype. Of toch niet in rood-geel-zwart. Onze stadsgenoten met marokkaanse roots hebben er wél zin in.

16:06