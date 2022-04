Winkeldetective betrapt twee dieven in Hypermarkt Carrefour in Oostakker

Gent Gentse politie treft wapen aan in fietszak vlak aan de rechtbank: “Behoorde toe aan groepje leerlingen”

Even paniek aan de rechtbank in de Opgeëistenlaan woensdagochtend. Een toevallige passant had een wapen opgemerkt in een fietstas en verwittigde de politie. Die kwam met enkele specialisten ter plaatse. Het bleek om een defect luchtdrukpistool te gaan.

9:55