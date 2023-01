Winkel met hoogstaande merken sluit de deuren: “Er is heel wat interesse in het pand”

In het najaar van 2021 sloot klerenwinkel Oona na dertig jaar de deuren. Het was een van de eerste winkels in Gent waar je high-end merken kon vinden. Over enkele weken sluit ook Numéro A, wat verderop in de Vlaanderenstraat, definitief de deuren. De winkel opende in maart 2018 en focuste eveneens op hoogstaande merken zoals Ulla Johnson, Ganni, César Casier en Les Bo-Hemiennes.