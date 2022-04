Winkel met enkel roze spullen viert eenjarig bestaan: “Gratis roze cadeautjes voor alle klanten”

Beervelde Het ooit zo bruisende Feestpa­leis is nu een kantoor. “Ideale locatie: iedereen weet waar we gevestigd zijn”

Er is weer leven in het legendarische Feestpaleis in Beervelde. Alleen is dat leven anders dan in de gloriedagen. De gevel is dan wel gerestaureerd tot wat hij vroeger was, het Feestpaleis is geen discotheek meer. Vandaag is het de thuishaven van Digital Agency Trivali, een kantoorgebouw dus. Achteraan komen appartementen.

13 april